Vittorio De Scalzi | chi era la moglie Mara | “Perdere nostra figlia Alice ci ha distrutto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023)De, grande cantante e polistrumentista, negli anni ’60 aveva fondato il gruppo rock progressivo dei New Trolls. Si è spento all’età di 72 anni a luglio dell’anno scorso e a dare il triste annuncio sono suae i figli Armanda e Alberto. Nato nel 1949 in una Genova molto vivace dal punto di vista musicale,Deaveva appreso da sua mamma, una talentuosa pianista, i rudimenti di quello che è stato il suo primo strumento. All’età di appena 4 anni, in effetti, sapeva già suonare il pianoforte. E nel tempo si sono aggiunte le sue incredibili competenze a tutto tondo nel mondo della musica, dalla chitarra al flauto, senza contare naturalmente la sua splendida voce. Negli anni ’60,aveva fondato i New Trolls: la band si era ...