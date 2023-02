VIDEO Sci di fondo | l’Italia vince la staffetta di Dobbiaco! Apoteosi in Coppa del Mondo dopo 17 anni

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023)si è resa protagonista di una sontuosa magia sulle nevi di Dobbiaco: lamaschile ha vinto la tappa delladelche precede gli imminenti Mondiali. Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Simone Daprà e Federico Pellegrino si sono resi protagonisti di uno show memorabile di fronte al proprio pubblico, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio nella gara a squadre, una delle discipline più prestigiose in assoluto in ambito invernale. Il pubblico italiano non dimenticherà mai le gesta delle Olimpiadi di Lillehammer e del trionfo contro la Norvegia, di fronte alla fiumana di casa. Il quartetto tricolore ha disputato una gara sontuosa e Pellegrino in ultima frazione è stato magistrale, riuscendo a battere la Svezia e la Norvegia (priva di Klaebo) in volata. Va sottolineato che oggi ...