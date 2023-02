Episodio curioso nel prepartita di Spezia - Napoli, gara della 21ª giornata di Serie A. L'attaccante degli azzurri, Victor, calcia verso la porta ...Commenta per primo Bel gesto di Victor, che nel pre - partita di Spezia Napoli è corso in tribuna per abbracciare una ragazza, inavvertitamente colpita da un pallone calciato nel riscaldamento.

Video, Osimhen va in tribuna ad abbracciare una tifosa colpita dal pallone nel prepartita di Spezia-Napoli La Gazzetta dello Sport

Incredibile al Picco: Osimhen in Curva con i tifosi dello Spezia, il motivo | VIDEO CalcioNapoli24

VIDEO Tutto pronto al Picco, Napoli in campo: Osimhen è carico! CalcioNapoli1926.it

Osimhen colpisce una tifosa dello Spezia, il suo gesto poco dopo lascia tutti senza parole! VIDEO CalcioNapoli24

Osimhen-Kvaratskhelia | Video Sport Mediaset

Il Napoli sta giocando in questi minuti contro lo Spezia, ma Victor Osimhen è stato protagonista di un gesto che ha sorpreso tutti.News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...