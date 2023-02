VIDEO – Inter-Napoli Primavera 4-0 | gol e highlights della partita

(Di domenica 5 febbraio 2023) Grande vittoria per l’di Cristian Chivu ai danni dei pari età del(vedi report). Un 4-0 senza possibilità di appello grazie alla doppietta di Aleksandar Stankovic e alle reti di Kamaté e Curatolo. Di seguito i gol e glisfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato POKER CALATO – La diciassettesima giornata del Campionato1 sorride all’di Cristian Chivu che – dopo il pareggio contro il Cesena – torna alla vittoria con un secco 4-0 ai danni del. MattatoreAleksandar Stankovic, che fa letteralmente ciò che vuole e segna una doppietta. A chiudere e arrotondare il risultato ci pensano poi rispettivamente Kamaté e Curatolo. ...

