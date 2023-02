Victor Osimhen | Ecco Cosa Fa la Differenza

(Di domenica 5 febbraio 2023) La capolista non sbaglia:e Kvaratskhelia trionfano a Spezia! È stata una partita tanto attesa quanto affascinante quella tra Spezia e Napoli, conclusasi con un netto 3-0 a favore della capolista. Lo straripanteha siglato una doppietta, mentre Kvaratskhelia ha firmato il terzo gol. Al termine della sfida, Luciano Spalletti ha lodato la maturità della squadra: “Le difficoltà ci sono state, ma abbiamo saputo preparare la partita dal giorno prima e portare a casa il risultato”. E come non parlare dei due gioielli del Napoli,e Kvara, che stanno duettando a suon di gol e assist? Spalletti ha raccontato: “ha fatto un gesto di grande disponibilità e amicizia, andando a prendere il risultato di squadra al posto del proprio. Questo fa la”. E ancora, ha commentato il ...

"Sono felice per la doppietta perchè ci ha dato una vittoria molto importante". ancora protagonista del successo azzurro contro lo Spezia. "Abbiamo battuto una squadra molto solida che ha lottato molto. Questo significa che riusciamo anche a cmobattere in questo ... commenta su Twitter la vittoria per 3 - 0 contro lo Spezia con due sue reti: "Buona vittoria e doppietta! Dio è il più grande! Andiamo avanti".

La rivalità era stata certificata già un anno fa - con quegli incidenti allo stadio che avevano complicato tutto -, ma anche oggi Spezia-Napoli è stata uno spettacolo ... "Molto contento per la doppietta. Grazie ai miei compagni e al mio allenatore. Per ripagarli devo andare in campo e segnare"