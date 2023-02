Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)DEL 5 FEBBRAIOORE 15:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI CODE NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN SINISTRO OCCORSO SULLA VIA SALARIA ALTEZZA VIA ANAPO SIAMO A VILLA ADA SPOSTIAMOCI NEL COMUNE DI FRASCATI Cè MOLTO TRAFFICO NEL CENTROI ABITATO IN PARTICOLARE SU VIA CATONE E VIA VITTORIO VENETO TUTTO NELLE DUE DIREZIONI SCENDENDO SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA UN INCIDENTE CREA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA ROTONDA CON VIA GUGLIELMO QUATTRUCCI PASSIAMO AI CANTIERI LAVORI SULLA VIA AURELIA ANTICA TRATTO CHIUSO TRA VIA DI VILLA BETANIA E VIA DELLE FORNACI PER VERIFICA DELLA RETE IDRICA LA CHIUSURA È STATA ANTICIPATA AD ...