Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 5 febbraio 2023)DEL 5 FEBBRAIOORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. QUALCHE DISAGIO PER CHI STA PERCORRENDO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI DUE INCIDENTI AVVENUTI RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONENORD E TRA IL NODO CON LA A24 E LO SVINCOLO PER VIA CASILINA PER TRAFFICO LUNGHE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA, TRA VITINIA E L’INCROCIO DI VIA DI ACILIA PASSIAMO AGLI EVENTI AGIA’ A PARTIRE DAL PRIMO POMERIGGIO SONO ATTIVE LE MODIFICHE ALLAIN ZONA STADIO OLIMPICO IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DEL SEI NAZIONI DI RUGBY TRA ITALIA-FRANCIA, IN PROGRAMMA DALLE 16. CHIUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ...