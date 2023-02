Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)DEL 5 FEBBRAIOORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. LA CIRCONE RESTA SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO. VI INVITIAMO A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE E A GUIDARE CON PRUDENZA VISTA LA POSSIBILITÀ DI GHIACCIO SULLE STRADE. PER I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO LA CHIUSURA AL TRANSITO IN DIREZIONE ARICCIA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, TRA I KM 1 E 400 E 2 E 700. PER GLI EVENTI ADalle 12 alle 18 POSSIBILI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE VIE CIRCOSTANTI piazza Vittorio Emanuele II DOVE SI TERRA’ IL “capodanno cinese”. MENTRE NEL QUARTIERE GIULIANO DALMATA FINO ALLE 11,30 CIRCA, E’ IN ...