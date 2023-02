Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)DEL 5 FEBBRAIOORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE ANCORA SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO. VI INVITIAMO A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE E A GUIDARE CON PRUDENZA VISTA LA POSSIBILITÀ DI GHIACCIO SULLE STRADE. PER I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO LA CHIUSURA AL TRANSITO IN DIREZIONE ARICCIA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, TRA I KM 1 E 400 E 2 E 700. Dalle 12 alle 18 POSSIBILI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE VIE CIRCOSTANTI piazza Vittorio Emanuele II DOVE SI TERRA’ IL “capodanno cinese”. MENTRE NEL QUARTIERE GIULIANO DALMATA DALLE 9 ALLE 11,30 CIRCA, E’ IN PROGRAMMA LA CORSA DEL RICORDO CON PARTENZA E ARRIVO IN ...