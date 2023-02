Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)DEL 5 FEBBRAIOORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE ANCORA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL RESTO DEL TERRITORIO. VI INVITIAMO A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE E A GUIDARE CON PRUDENZA VISTA LA POSSIBILITÀ DI GHIACCIO SULLE STRADE. PASSIAMO AGLI EVENTI ADalle 12 alle 18 POSSIBILI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE VIE CIRCOSTANTI piazza Vittorio Emanuele II DOVE SI TERRA’ IL “capodanno cinese”. MENTRE NEL QUARTIERE GIULIANO DALMATA DALLE 9 ALLE 11,30 CIRCA, E’ IN PROGRAMMA LA CORSA DEL RICORDO CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA OSCAR SINIGAGLIA. PREVISTE TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER DIVERSE LINEE BUS. E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ...