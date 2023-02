Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)DEL 5 FEBBRAIOORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SUL RESTO DEL TERRITORIO. VI INVITIAMO A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE E A GUIDARE CON PRUDENZA VISTA LA POSSIBILITÀ DI GHIACCIO SULLE STRADE. PASSIAMO AGLI EVENTI DALLE 9 ALLE 11,30 CIRCA NEL QUARTIERE GIULIANO DALMATA E’ IN PROGRAMMA LA CORSA DEL RICORDO CON PARTENZA Ed ARRIVO IN VIA OSCAR SINIGAGLIA. PREVISTE TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER DIVERSE LINEE BUS. E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA METRE QUESTA SERA, COME TUTTI I WEEK END STOP AI LAVORI, TRENI ATTIVI QUINDI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL ...