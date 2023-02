“Via dal Vietnam | troppo inquinamento L’Italia ha più pregi che difetti e vogliamo valorizzarla col nostro lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Ho lasciatodopo il diploma, convinto che non sarei mai più tornato. Invece dopo 13 anni ho scelto di avviare la mia nuova attività proprio nelpaese perché mi sono reso conto che, messi sulla bilancia, i suoisuperano i”. Fabio Fasolo è un imprenditore, veneto ma nato in Puglia, classe 1988, che alcuni mesi fa ha venduto le quote della sua azienda inper tornare in Italia e lavorare come travel designer per i clienti asiatici. Una scelta, quella di lasciare il fiorente sud-est asiatico, presa insieme a sua moglie, originaria di Taiwan. “Il motivo principale è l’vivere in un paese in cui far crescere una famiglia. In Italiacreare una rete che offra al mercato asiatico esperienze ...