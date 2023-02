Vertenza Dema | una delegazione di lavoratori al congresso Psi

...e presentarsi al Tribunale di Napoli con un accordo sindacale che gli desse maggiori chance di accoglimento e non una volontà di rivedere il piano scellerato di ridimensionamento del gruppo, che ...Lo ha affermato Salvatore Di Sarno , sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, dove ha sede il principale stabilimento. Ed oggi a Somma è arrivato anche Antonio Marchiello , Assessore alle ...

Vertenza Dema,Fim Cisl: "Dopo l'incontro al Ministero tutto tace ... BrindisiOggi

Vertenza DEMA, Mocerino: "La Regione fa la sua parte" La Rampa

Vertenza Dema, Regione a Somma con Marchiello, Mocerino e ... Il Denaro

Vertenza Dema-Dar: “Neanche uno dei 151 posti di lavoro deve essere perduto” BrindisiReport

Vertenza Dema, Ciarambino: Ridimensionare è schiaffo alla ... Il Denaro

“C’è necessità di un’azione comune tra parlamentari di tutti i colori politici sia di destra che di sinistra per sostenere in modo compatto i lavoratori della Dema e giungere ad una soluzione tale da ...Di fronte al numero maggiore di disservizi, alle montagne di bagagli e alla carenza di personale, gli aeroporti e le compagnie aeree stanno aumentando gli investimenti in tecnologie per digitalizzare ...