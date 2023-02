Verstappen fa pace con Netflix | «Volevo apparire come sono davvero Ne ho parlato con i responsabili»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il primo pilota della Red Bull, Max, fresco vincitore del campionato di Formula 1 per la seconda volta consecutiva aveva criticato la docuseries sul circus “Drive to survive”: «Voglioin tv, ci siamo chiariti». L’anno scorso aveva bocciato la serie su tutta la linea, accusando i produttori di aver falsificato la realtà al solo scopo di creare finte rivalità: «C’è troppa finzione e a volte gli episodi vengono collegati fra loro anche se nella realtà noncontestualizzati». Max però adesso sembra aver chiarito tutto con i produttori di “Drive to survive”: «Ho sempre detto chesullo schermo. Ne hocon i ...