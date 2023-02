Verstappen fa pace con Netflix | Volevo apparire come sono davvero Ne ho parlato con i responsabili

Ad ammetterlo è lo stesso: " In effetti, la serie è stata molto importante per l'immagine del nostro sport ". La Gazzetta sottolinea però che lafra Netflix e Max potrebbe essere ...... quest'ultimo ha la peggio e ha bisogno di cure mediche, da qui l'idea di mandare in pista la... Carlos Sainz (Ferrari) è in terza posizione e insegue Max(2°, Red Bull) a 6,6 secondi ...

Verstappen fa pace con Netflix: «Volevo apparire come sono ... IlNapolista

Verstappen furioso e rage quit durante la LeMans Virtual ... Hardware Upgrade

Newey e quella convinzione su Verstappen: ecco cosa sbagliano tutti TuttoMotoriWeb.it

F1, Russell vuota il sacco su Verstappen e Leclerc: fan allibiti Internet Tuttogratis

F1, Hamilton confessa il suo rivale più ostico: Verstappen gelato Internet Tuttogratis

Sergio Perez staat aan de vooravond van zijn derde Formule 1-seizoen bij Red Bull. Het is eigenlijk zijn tweede avontuur bij de renstal van adviseur Helmut Marko, want jaren geleden werd hij daar al d ...