Velletri | nascondeva 7 chili di droga nell’armadio | 19enne in manette FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 febbraio 2023)una valigia con dentro diversidi hashish suddiviso in panetti. Sono stati i i Carabinieri della Compagnia di, nel pomeriggio di ieri, ad arrestare unadi origini romene residente nel centro storico della città accusandola, dopo il rinvenimento del considerevole quantitativo di, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione in casa e la scoperta dellaStavano svolgendo uno dei consueti controlli antisul territorio di competenza quando hanno deciso di perquisire l’abitazione della. La ricerca non è durata a lungo, si è fermata nella camera da letto della giovane, quando dentro l’armadio i militari hanno trovato non solo i capi di ...