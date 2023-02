Veganismo | buddismo | Mäneskin | cambiamento climatico Quanto ne sanno i genitori boomer? Qualcuno | per rimuovere l' incomunicabilità e colmare la distanza tra generazioni | ha provato a guardare il mondo con gli occhi dei ragazzi

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 febbraio 2023) «Non mangerai più carne? Ah, quindi l’agnello preparato da mamma niente insomma, ok sei vegetariana adesso». «Vai da un terapeuta per l’ansia? Bene, certo, non sapevo che ne avessi bisogno anche se hai l’ansia…». Tutto ciò che infiliamo in certi dialoghi domestici per aggiornare gli altri sulle nostre scelte e – bene che vada – per confrontarci sul senso e la direzione delle stesse è roba epocale. Lo è per loro – ovvero i padri da una parte e i figli dall’altra che appunto dialogano – e lo è per noi, ovvero per tutta la società che, in casa, non è invitata, ma nel frattempo resta logorroica e fantasiosa. ...