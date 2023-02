Van der Poel vince la sfida tra fenomeni ed è mondiale | Van Aert battuto in volata

L'olandese MathieuPoel vince il suo quinto titolo mondiale di ciclocross sul circuito di casa di Hoogerheide in un'ora e 7 minuti. Secondo è l'eterno rivale WoutAert (Belgio), battuto in volata e rimasto a ...La teoria del minimale Insomma da appassionato di architettura ho sempre ammirato il motto del celebre architetto MiesRohe " less is more " che letteralmente significa " meno è di piu ". ...

Ciclocross, Van der Poel campione del mondo per la quinta volta Sky Sport

Rugby - Il devastante slalom in meta di Duhan van der Merwe in Inghilterra-Scozia OnRugby

Superbike, van der Mark cerca la riscossa dopo un annus horribilis Corse di Moto

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Mathieu Van der Poel stende Wout Van Aert allo sprint! Quinto titolo per il neerlandese OA Sport

Mathieu van der Poel ha vinto i Mondiali 2023 di ciclocross. L’olandese si è imposto a Hoogerheide, vincendo l’attesissima e rovente battaglia con Wout van Aert. Il 28enne ha cercato il forcing più ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per aver seguito con noi questa gara fantastica, ma grazie soprattutto per averci accompagnato nel racconto d ...