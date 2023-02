Valentina Ferragni “non ha il fisico” per posare in lingerie La replica dell’influencer | “Non siamo il numero che leggiamo sulla bilancia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Noi nonla taglia di reggiseno o i centimetri di circonferenza vita e nemmeno ilche“.dà una lezione agli haters che l’hanno presa di mira (e non è la prima volta che accade) per alcuni scatti inpostati su Instagram in qualità di testimonial di un marchio di bianchera intima. Tra le stories infatti la sorella di Chiaraha riportato il commento di un utente che ha scritto: “Va bene tutto, macolche ha anche no, sponsorizzare intimo”. La diretta interessata ha quindi risposto al leone da tastiera di turno con queste parole: “Dopo quasi 10 anni in questo ambiente rimango ancora stupita dalla stupidità con cui si ...