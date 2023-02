(Di domenica 5 febbraio 2023)(SPAGNA) - Crisi nera per il, che nonostante la separazione dal tecnico Gennaro Gattuso è incappato nella quarta sconfitta di fila (la terza in campionato dopo quella di Copa del ...

(SPAGNA) - Crisi nera per il, che nonostante la separazione dal tecnico Gennaro Gattuso è incappato nella quarta ... in particolare quello documentato in undivenuto presto ...Gabriel Paulista è stato protagonista in negativo della sconfitta delcontro il Real Madrid nell'ultimo turno della Liga, il campionato spagnolo. Il difensore centrale è stato espulso con rosso diretto nel secondo tempo dopo un fallo durissimo sul brasiliano ...

Valencia, il video è un clamoroso autogol: sommersi dalle critiche per aver deluso un piccolo tifoso Corriere dello Sport

Valencia, il video è un clamoroso autogol: pioggia di critiche per aver deluso un piccolo tifoso Corriere dello Sport

Real Madrid-Valencia, il fallo di Gabriel su Vinicius è "da killer" - VIDEO Calcio in Pillole

Gattuso, a Valencia è crisi nera. La sfuriata col giornalista: «Te lo ... Open

Geoghegan Hart vince la 4ª tappa della Vuelta Valenciana. Giulio ... Eurosport IT

Indignazione sui social per il comportamento dei calciatori dell'ex squadra di Gattuso, passati indifferenti di fronte a un bambino che accompagnato dal padre chiedeva loro un autografo ...Virale sui social un filmato in cui si vede un bambino accompagnato dal padre chiedere invano un autografo ai propri beniamini ...