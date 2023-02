Usa | onda anomala alta 12 metri | che fine fa la barca

(Di domenica 5 febbraio 2023) La Guardia costiera degli Stati Uniti ha salvato un uomo alla foce del fiume Columbia, nell'Oceano Pacifico. Un'gigantesca ha fatto ribre lasu cui era a bordo, sbalzandolo in acqua. Il sottufficiale Michael Clark ha affermato di aver ricevuto una richiesta di soccorso intorno alle 10 del mattino e che le onde in mare potevano essere di circa 12di altezza. L'equipaggio assieme all'elicottero MH-60 Jayhawk ha portato l'uomo ad Astoria dove i medici lo hanno curato per una lieve ipotermia. Secondo quanto riportato dalla Guardia Costiera, inoltre, il soccorritore che lo ha recuperato era al suo primo salvataggio.

Sono state 48 ore selvagge per Jericho Labonte. Secondo la polizia di Astoria, Labonte ha rubato uno yacht da 160.000 dollari dal porto di Astoria, l'ha pilotato con il mare mosso fino alla ...