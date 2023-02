Usa | iPhone del 2007 rimasto sigillato su uno scaffale venduto all’asta per 50mila dollari | oltre 80 volte il prezzo originale

(Di domenica 5 febbraio 2023) Quanto vale undi prima generazione datato? A quanto pare. Questa la cifra con cui il prossimo giovedì 9 febbraio il raro esemplare di smartphone verrà messoa Los Angeles, con un valore destinato a superare di 80il suo. Quando sedici anni fa la tatuatrice cosmetica Karen Green ottenne un nuovo lavoro, ricevette in regalo il gioiellino della Apple, con una fotocamera da 2 megapixel e 8 GB di spazio di archiviazione. La donna, che ha raccontato la sua storia a Business Insider, ha spiegato che a quel tempo possedeva già un telefono e che quell’nuovo di zecca non era neppure compatibile con la sua rete cellulare. Piuttosto che pagare spese e ...

L'Apple Watch e l'14 continuano a far impazzire le centrali operative dei soccorsi in mezzo mondo. La ... neglile cose vanno anche peggio. Il New York Times scrive che ad esempio nella ...L'Apple Watch e l'14 continuano infatti a far impazzire le centrali operative dei soccorsi ... neglile cose vanno anche peggio. Instagram, arriva la funzione più attesa. Come cambiano le ...

Usa, iPhone del 2007 rimasto sigillato su uno scaffale venduto all ... Open

Nothing Phone 2 sfiderà iPhone in USA nel 2023 macitynet.it

Gmail, come usare tracciamento pacchi su iPhone e Android macitynet.it

Bill Gates non usa iPhone e tutti devono saperlo macitynet.it

Le alternative ad Apple Watch per chi usa iPhone Libero Tecnologia

La funzionalità che si accorge di una caduta o di un incidente è progettata per mandare un segnale al cliente e, se non risponde, l'orologio ...Rarissimo esemplare del primo iPhone del 2007 integro venduto ad una somma clamorosa: era nel cassetto di una persona che non volle cambiare gestore ...