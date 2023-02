Usa | dichiarazione di guerra | abbattuto il pallone-spia cinese | un caso senza precedenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Termina sull'Atlantico, al largo delle coste della Carolina, il volo del 'sui cieli degli Stati Uniti. "Ce ne prenderemo cura", aveva annunciato a inizio giornata il presidente americano Joe Biden e poche ore dopo, una volta appurato che le condizioni fossero di totale sicurezza, l'amministrazione americana ha dato l'ordine di abbatterlo. Biden ha spiegato che la sua volontà era quella di far cadere ilgià nella giornata di mercoledì, quando ci sono stati i primi avvistamenti, ma di aver atteso che si trovasse sul mare per non mettere e rischio la popolazione con la caduta dei detriti dell'oggetto, che si stima avesse le dimensioni di tre scuolabus. Nel frattempo gli Usa lo hanno monitorato raccogliendo informazioni. A radere al suolo ilè stato un caccia F-22 che ...