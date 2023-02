Ursula Bennardo | l’ultima crisi con Sossio | “Non c’era più nulla da fare né da recuperare”

(Di domenica 5 febbraio 2023) C’è finalmente aria di pace traAruta, amata e nota coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il 2022 i due, infatti, hanno attraversato una profondache li ha portati a stare lontani per diversi mesi. A parlarne è stata proprio l’ex Dama, raccontando quanto avvenuto. “NonL'articolo

Stiamo parlando di Sossio Aruta eche, dopo una rottura che li ha tenuti separati per tutto il 2022, sono tornati insieme. A rivelarlo è stata la stessa ex dama, sul settimanale Mio. '...ha spiegato: L'ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip ha confessato che Sossio Aruta ha agito come sempre istintivamente, con frecciatine e allusioni sui social ...

Ursula Bennardo ha superato un'altra crisi con Sossio: 'Ora siamo di nuovo insieme' Blasting News Italia

Crisi tra Sossio e Ursula: “Sarà l’ultima volta lo giuro” | Lui via di casa NewsCinema Magazine

Uomini e Donne, rientrata la crisi per una ex coppia del Trono Over Isa e Chia

Ursula Bennardo, l'ultima crisi con Sossio: "Non c'era più nulla da ... DailyNews 24

Sossio Aruta e Ursula Bennardo all'Isola dei Famosi Ecco la ... Tag24

Maddalena Corvaglia si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua amicizia con Elisabetta Canalis che ormai vive in America. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore o c’è qualcosa sotto Molti h ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...