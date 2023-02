“Uno scultore | l’altro pittore” | Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia la strana coppia venuta da lontano

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Irresistibili. E non è solo una questione di numeri. I 27 gol e 18 assist messi insieme da inizio stagione fanno paura, certo, ma non basterebbero a spiegare la forza d’urto di unad’attacco che sta letteralmente sovvertendo le gerarchie..Sconosciuti fino a poco fa, oggi professori di una lingua universale – quella del loro calcio – utile a guadagnarsi un posto nel mondo.(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Lapronta a regalare il sogno Entrambi venuti da, sembra, con una missione ben precisa: conquistare l’Europa ed estasiare Napoli. Interpreti perfetti del calcio moderno, tra accelerazioni brucianti e dribbling sguscianti. Uno ...