Un’altra rimonta di cuore | il Volley Bergamo 1991 espugna Cuneo al tie-break

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mai dare ilper sconfitto. Lo scopre oggi, dopo essersi portata avanti di due set a uno. Le rossoblù hanno dato tutto per portare la gara al tiee dopo, essersi ritrovate, hanno piegato le difese piemontesi per strappare i due punti della vittoria. Come a Scandicci in Coppa Italia, come in casa contro Milano. Butigan e Stufi al centro, Gennari in regia e in diagonale con Lorrayna, Lanier e Cagnin in banda:si presenta in campo così per la quarta giornata del girone di ritorno. Si comincia conche parte forte, ma un lungorossoblù sul 6-4 portaal sorpasso con Lorrayna (che chiuderà il parziale con 7 punti all’attivo). Con la ...