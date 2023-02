Una processione di 12 ore è la festa | è il giorno di Sant' Agata

(Di domenica 5 febbraio 2023) Oggi è ildella patrona di Catania: ecco come si differenziano i tre giorni di festeggiamenti e quanti fedeli seguono laininterrottamente per oltre 12 ore

Agata, imbocca di nuovo la via Etnea, laprosegue con la salita di Sangiuliano. Il ... Si tratta ditradizione relativamente recente, che si fa risalire alla seconda metà degli anni '80,...Come riporta News Sicilia,ragazzina sarebbe stata investita da un furgone del Cereo Rinoti che partecipava alla. Dalle prime informazioni, pare che la ragazzina abbia riportato...

Sant'Agata fa rientro in Cattedrale, si conclude il giro esterno CataniaToday

Panico alla Festa di Sant’Agata, si spezza il cordone: processione a rischio NewSicilia

Il cordone rotto e la processione di Sant’Agata ferma, l’arcivescovo Renna: «Cose che capit Giornale di Sicilia

L’antimafia dei retroscena. Una processione di magistrati per interrogare Messina Denaro Il Foglio

Mafia. L’ossessiva ricerca del terzo livello Buttanissima Sicilia

CATANIA - Sant'Agata è rientrata in Cattedrale stamattina, a conclusione del giro esterno, alle 08,48. Si concluso così il percorso della Santa tra le vie ...Non era mai successo prima e qualcuno lo legge come un presagio. Sant’Agata si ferma in piena processione. Si è spezzato il cordone di sinistra del fercolo che trasporta le reliquie mentre era in ...