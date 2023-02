Una nuova agenzia d’intelligence per la sfida tech cinese? L’idea Usa

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) C’è un unico tema su cui il Congresso degli Stati Uniti si trova sempre d’accordo: la Cina. Basti pensare alle politiche dell’amministrazione Biden (democratica) su TikTok e Huawei, in continuità con quelle dell’amministrazione Trump (repubblicana). Analizzare, comprendere e prevedere le azioni della Cina è una delle priorità della comunità di intelligence americana. Ma secondo Jonathan Panikoff, ex funzionario dell’intelligence oggi senior fellow del programma di geoeconomia e direttore della Scowcroft Middle East Security Initiative presso l’Atlantic Council, gli Stati Uniti hanno bisogno di unaagenzie, la diciannovesima. “Gli Stati Uniti non possono affrontare adeguatamente le sfide di sicurezza nazionale legate alla Cina, che sono sempre più guidate dalla tecnologia, senza l’aiuto di un partner che può apparire inaspettato, il ...