Una community di manager determinata a spianare la strada alle donne che oggi ambiscono a ruoli di vertice Si chiama GirlsRestart e ha coinvolto chi è nei posti chiave | per accompagnare nella scalata la nuova generazione dirigente

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 febbraio 2023)cercasi. In un Paese in cui i vertici aziendali continuano a essere abitati da uomini, un progetto come Ceo Factory – nel quale un centinaio didi altissimo calibro si mettono a disposizione per far crescere altrettante aspiranti leader – rivela almeno due cose. La prima, che avere piùai vertici è un’urgenza sentita ovunque. La seconda, che le candidate chiedono apertamente di essere accompagnatealla leadership, per accelerarla e vincere le resistenze che la rendono tuttora complessa e accidentata (in più aticoli iO Donna ha dato conto del problema e delle azioni di sistema necessarie per superarlo). Leggi anche › Leche ...