Un posto al sole | trame 6-10 febbraio 2023 | la delusione di Manuela

(Di domenica 5 febbraio 2023)Cirillo si ritroverà con il cuore a pezzi ad Unal, come segnalano ledal 6 al 10. La ragazza, infatti, finalmente riuscirà a riavvicinarsi a Niko, ma le cose non andranno come sperato. Il giovane Poggi, intanto, sarà fortemente in crisi per il processo contro Lello Valsano in cui si è costituito parte civile, su consiglio di Alberto Palladini, che lo sta anche rappresentando legalmente. Anche per Viola questo evento sarà molto difficile da affrontarlo, ma i due proveranno a gestire la situazione in modo del tutto op. Per Niko, in particolare, la prima giornata del processo terminerà inaspettatamente dal momento che il figlio di Giulia e Renato cercherà consolazione tra le braccia di. I due ex ...