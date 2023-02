(Di domenica 5 febbraio 2023) In attesa di partire per il Marocco per il Mondiale per Club il Madridsorprendentemente alle Baleari. Aè finita 1 - 0, un incontro deciso da undi Nacho che è filato via tra ...

In attesa di partire per il Marocco per il Mondiale per Club il Madrid cade sorprendentemente alle Baleari. A Maiorca è finita 1 - 0, un incontro deciso da undi Nacho che è filato via tra mille piccole fratture, senza ritmo e pieno di screzi tra due squadre che non si amano, con Vinicius protagonista in negativo. Il Madrid resta a - 5 dal ...Al 22, ci sarebbe il 2 - 0 del Venezia con undi Giraudo ma dopo un consulto con il Var, l'... Infatti, Brunori (59) sul secondo paloancora Marson ma al 63 il Cosenza trova il gol ...

Un autogol castiga il Real, Ancelotti cade a Maiorca e il Barça può allungare La Gazzetta dello Sport

Le pagelle: amnesie Moutinho, esperienza Ekdal. Esposito Diesel, cresce durante la partita CittaDellaSpezia

Milan Sassuolo 2-5 FINALE: luci neroverdi a San Siro, impresa storica! Sassuolonews.net

Atalanta-Inter 2-3 pagelle: Dzeko il migliore, male De Vrij. Palomino ... Eurosport IT