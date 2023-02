Un altro domani | trame dal 6 al 10 febbraio 2023 | Sergio rovina Julia

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Un sensazionale colpo di scena terrà banco ad Un, durante la prossima settimana di programmazione., infatti, dopo aver riflettuto a lungo sul suo rapporto con, prenderà una decisione clamorosa. Intanto, Elena inviterà la Infante a fare una passeggiata con lei per prendere tempo, ma la ragazza le rivelerà di aver capito ormai di non amare più, a quel punto, deciderà di lasciarlo e gli spiegherà di non provare più gli stessi sentimenti per lui. Cuevas, di fronte alle parole della sua compagna, rimarrà sconvolto e proverà a farla ragionare. L'uomo, in particolare, ribadirà ail suo amore e le ricorderà che insieme hanno affrontato tante crisi e sarà così anche questa volta. La Infante, però, sarà irremovibile e ...