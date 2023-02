Umraniyespor-Adana Demirspor lunedì 06 febbraio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 5 febbraio 2023) Finita con un nulla di fatto la gara interna contro il Fenerbahce, per l’di Montella è il momento di tornare a vincere contro l’fanalino di coda del campionato. La squadra di Ucar è vivissima ed è andata a far paura alla capolista Galatasaray sul suo campo nell’ultimo turno, passando in vantaggio per ben 2 volte prima di cedere InfoBetting: Scommesse Sportive e