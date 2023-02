Umana Reyer Venezia | ingaggiata la guardia Kendrick Ray

Leggi su seriea24

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’comunica di aver siglato un accordo fino al termine della stagione con laRay. Nativo di New York (26 gennaio 1994) arriva dal BC Igokea, team bosniaco. Cresciuto nel Bronx, prima di andare al college gioca con la Middletown Middie Bears high school mentre in NCAA veste le maglie dei Bobcats di Quinnipiac University e degli Owls di Kennesaw State, fino al 2017. La sua prima stagione da professionista la gioca in Repubblica Ceca con il CEZ Basketball Nymburk con cui scende in campo 39 volte segnando 13.6 punti a partita e vincendo il titolo nazionale. Nell’estate 2018 gioca l’NBA Summer League con gli Utah Jazz. Nella stagione 2018/19 veste la maglia del Maccabi Tel-Aviv con cui gioca 17 partite di Euroleague prima di trasferirsi in Francia, a febbraio, al Le Mans Sarthe con cui segna 10.5 ...