Ultimo giorno del Papa in Sud Sudan | ' Basta violenza | sia da esempio l' armonia tra credenti'

- La visita del Pontefice culmina con la preghiera ecumenica al Mausoleo di Giuba in cui è tornato a chiedere la pace nel mondo, facendo riferimento al Paese africano che lo ha ospitato e al conflitto ...Bene, ma non benissimo. L'della settimana si è concluso con lo svolgimento di regolare servizio presso lo stabilimento Stellantis di Cassino (Piedimonte San Germano). Nella mattinata di venerdì la manodopera ha, ...

Papa saluta Sud Sudan: vi lascio le parole speranza e pace, deponiamo armi dell’odio. FOTO Sky Tg24

Papa, ultimo giorno in Sud Sudan RaiNews

San Bartolomeo al Mare: il programma dell'ultimo giorno della Fiera della Candelora SanremoNews.it

Sampdoria, AAA cercasi gol: l'ultimo giorno di mercato non porta la punta tanto attesa TUTTO mercato WEB

Padova, ultimo giorno prima della pensione: muore d'infarto a lavoro Liberoquotidiano.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Una troupe televisiva cinese in visita nel capoluogo ligure per la realizzazione di una serie di contenuti Genova – Si chiama “China Plan” ed è il percorso multimediale che porta Genova e The Ocean Ra ...