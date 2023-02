Ultime Notizie – Spezia-Napoli 0-3 | tris azzurro e fuga scudetto continua

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilvince 3-0 sul campo dellonel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022-2023 e prosegue la corsa solitaria in vetta alla classifica. La formazione di Spalletti, sempre più lanciata verso lo, comanda con 56 punti. Lorimane a quota 18 e rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Ilcala ilnella ripresa, dopo un primo tempo bloccato e avaro di emozioni. I campani cambiano marcia nel secondo tempo, sbloccando il risultato al 47?. Il tocco di mano di Reca viene punito con il rigore, che Kvaratskhelia trasforma: 0-1 e gara ‘stappata’. Il vantaggio consente aldi gestire il match con maggiore scioltezza. Lo, dopo un primo tempo con difesa accorta e ...