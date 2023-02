Ultime Notizie Roma del 05-02-2023 ore 20 | 10

(Di domenica 5 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica apertura di giornale una standing ovation oggi accolto l’arrivo della Premier Giorgia Meloni alla cremazione centrodestra l’Auditorium di Santa Cecilia a sostegno del candidato nel Lazio per la Regione Francesco Rocca melone ha preso posto in prima fila tra Guido Crosetto il candidato presidente nella vita serve coraggio e quello fu 10 anni fa la nostra parola d’ordine senza paura ha detto di sfidare qualcosa che è più grande di noi esattamente quello che dobbiamo fare oggi abbiamo mantenuto gli impegni facendo una destra moderna da portare il centro-destra al senza mai abbassare la testa o diventare una cosa diversa concluso Giorgia Meloni da quello che eri la cronaca il boss Matteo Messina Denaro il 23 maggio giorno della commemorazione ...

'Napoli, sotto la guida di Gaetano Manfredi, si è trasformata in un ampio paese, come quelli stanziati a ridosso delle grandi città'. Lo afferma l'eurodeputato e coordinatore campano di Forza Italia, ...Una dimostrazione di forza. La prima del 2023. Il Bayern Monaco che aveva pareggiato letre partite del campionato, vince 4 - 2 in casa del Wolfsburg, che nel proprio stadio aveva ...le5 ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "Non useremo missili a lungo raggio contro Russia" LIVE Sky Tg24

Attentato al mercenario russo Igor Mangushev, amico di Prigozhin: «Un colpo alla testa, a bruciapelo» Corriere della Sera

Ucraina, ultime notizie: Zelensky pronto a rimuovere il ministro della Difesa. Bombe su Kharkiv Il Sole 24 ORE

Imprevisto alla festa di Sant’Agata a Catania: il momento in cui si sgancia il cordone del fercolo e si blocca tutto Corriere TV

Tim down: segnalazioni in tutta Italia Sky Tg24

Grazie alla vittoria ottenuta oggi allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, il Bologna sfata anche un particolare tabù. Questo perché i rossoblù non vincevano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...