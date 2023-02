Ultime Notizie Roma del 05-02-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno spazio di informazione un edificio nel centro di Carpi 3 lett dell’Ucraina è stato colpito da un bombardamento russo che ha causato il ferimento di almeno 4 persone intanto si continua a combattere a Bacau nella regione del donbass nell’ucraina orientale dove da settimane le forze e cercherò di avere la meglio E dov’è il presidente ucraino di riskia promesso una lunga battaglia epica 40% dei cittadini di Odessa nel sud del paese non ha elettricità fatto sapere il primo ministro vincita Sono stati inviati i generatori di corrente la politica una stella Innovation accolto oggi l’arrivo della premier e Giorgia Meloni e la fermezza del centrodestra all’auditorium di Santa Cecilia a sostegno del candidato nel Lazio per la Regione Francesco Rocca ha preso posto in prima fila tra Guido ...