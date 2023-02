Ultime Notizie Roma del 05-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un secondo pallone spia cinese dopo quello che sta attraversando i cieli americani sarebbe sorvolando l’America meridionale l’ho reso noto il portavoce del Pentagono il generale Patrol Ryder precisando che si tratterebbe di un altro dispositivo di sorveglianza come quello che si trova attualmente nello spazio aereo statunitense dura presa di posizione del ministro degli Esteri di Pechino di media e politici americani hanno approfittato delle accuse lanciate contro il pallone aerostatico usando l’incidente come pretesto per attaccare diffamare la Cina Giorgia Meloni visita Berlino Ha rimarcato quanto sia importante una proficua collaborazione tra Italia e Germania Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale e speso quasi tutti i settori un partenariato con una forte ...