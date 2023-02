Ultime Notizie – Pd | voto in arrivo dai circoli | ecco chi è in testa nella corsa alla segreteria

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 5 febbraio 2023) Stando agli aggiornamenti sulindaiPd,Stefano Bonaccini risulta essere in, seguito da Elly Schlein. Alle ore 19 hanno votato 15.525 iscritti (voti validi 15.451) con questi risultati: Stefano Bonaccini, 7.760 (50,22%); Elly Schlein, 5.619 (36,37%), Gianni Cuperlo 1.333 (8,63%), Paola De Micheli 645 (4,17%). Schede bianche 74. Lo rende noto il comitato per Stefano Bonaccini segretario Pd. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione