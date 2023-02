Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 97 contagi e 2 morti | bollettino 5 febbraio

(Di domenica 5 febbraio 2023) Sono 97 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi sono stati individuati su 1.402 tamponi effettuati. Ci sono +80 guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 3.314. Il, inoltre, registra +15 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 124) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

In tanti tra i loro fan se lo stanno chiedendo: ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati o no La questione, di vitale importanza - almeno per qualcuno - sta infuocando i social: la ...Un incendio è divampato la scorsa notte a Cercola nella sede di un'azienda che produce guanti, in via Carafa. Le fiamme hanno avvolto la fabbrica, ma senza estendersi agli edifici circostanti. Sul ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Situazione sul terreno si complica per noi". LIVE Sky Tg24

«In Ucraina abbiamo superato il punto di svolta, ma attenti alla finta pace di Mosca» Corriere della Sera

Ucraina, ultime notizie: i russi bombardano Kharkiv: missile sul centro Il Sole 24 ORE

Incidente a Grottammare sulla A14, la moglie di Andrea Silvestrone: «L’ho scoperto sul web, ora mi resta solo... Corriere della Sera

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2. Rieti (1) – Castel di Tora (2) - Castel S. Angelo (1) ...Nella recensione di oggi vi mostriamo i nuovi auricolari Nothing Ear (stick), i secondi realizzati dall'azienda di Carl Pei.