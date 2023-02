Ultime Notizie – Cospito | corteo a Roma | tre denunciati per disordini

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 5 febbraio 2023) Sono statii tre manifestanti fermati ieri dai poliziotti della Digos e dai carabinieri del Nucleo informativo dopo iavvenuti in via Prenestina alla manifestazione a sostegno dell’anarchico Alfredo. Lo si apprende da fonti investigative. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione