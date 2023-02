Ultime Notizie – Anarchici | Berlusconi | “Forza Italia alla larga da polemiche | 41 bis resta così”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Questa lotta contro chi attentademocrazia è per la libertà di tutti ed è costata il sacrificio di molte vite umane. Anche per onorare la loro memoria bisogna continuare a promuovere questa unità e non pre in alcun modo il fianco a chi ci vuole dividere. Questo è stato l’atteggiamento che abbiamo tenuto sul caso di Alfredo Cospito.si è tenuta benda ogni forma di polemica“.il presidente diSilvio, intervistato da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca in onda stasera su Retequattro. “La violenza politica innon è un ricordolontano, ha inquinato la vita politica e la democraziana fino a ...