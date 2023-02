UFFICIALE – Il Benevento esonera Fabio Cannavaro

Colpo esterno anche del Venezia contro il(2 - 1), ora penultimo in classifica e al terzo ... Per De Rossi resta come nota positiva l'impatto del 'ninja', che non giocava una gara...: esonerati Cannavaro e FoggiaUn bottino che fa allarmare e che ha spinto Vigorito al cambio della guardia. Via Cannavaro e Foggia e squadra affidata, almeno momentaneamente, al ...

Caos Benevento, UFFICIALE: esonerati Cannavaro e il ds Foggia Calciomercato.com

UFFICIALE: Benevento, esonerati il tecnico Cannavaro e il direttore sportivo Foggia TUTTO mercato WEB

Benevento, ufficiale: esonerato Fabio Cannavaro Corriere dello Sport

UFFICIALE Benevento, esonerati Cannavaro e il DS Foggia Sportitalia

UFFICIALE - Caos Benevento, Vigorito esonera il Ds Foggia e il tecnico Cannavaro CalcioNapoli24

"Benevento, la rivoluzione di Vigorito": questa l'apertura de Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. La Strega perde.Donna morta in casa a Durazzano, fermato il figlio dell'anziana. Per lui l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale ...