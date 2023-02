(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lain prima linea inè difficile, ha dichiarato il presidente Volodymyr, anche se è fiducioso che Kiev uscirà vittoriosa, anche grazie agli aiuti militari occidentali, dalla guerra iniziata dallaquasi un anno fa. “Il nemico continua a inviare nuove forze per sfondare le nostre difese. Ora è molto difficile a Bakhmut, a Vuhledar e verso Lyman”, ha detto. Ma ritiene che la “fermezza” degli ucraini alla fine avrà la meglio, impedendo i piani di conquista russi, ha detto. L’esercito russo ha dichiarato in precedenza di aver cacciato le forze ucraine dal villaggio di Dvoritshne, nella regione di Kharkiv, nell’nord-orientale. “In direzione di Kupyansk, il nemico è stato allontanato dal margine occidentale del villaggio di ...

Il timore è quindi quello di un' escalation del conflitto nel caso in cui, mentre laconduce la propria guerra personale contro l', la Cina attacchi Taipei e i due Stati si supportino a ......con toni violenti l'Occidente e ha così segnalato che non ci sono spazi di tregua in, ... La "guerra d'attrito" sarà probabilmente lunga e lunga sarà la minaccia dellanel continente. È ...

Guerra Ucraina Russia, attacchi russi in Donbass. Von Der Leyen: verso nuove sanzioni Sky Tg24

Ucraina-Russia, Zelensky: "Per noi la situazione sul campo si complica" Adnkronos

Medvedev: useremo il nucleare se Kiev attacca regioni russe. Von der Leyen: nuove sanzioni a Mosca RaiNews

Ucraina, la diretta - "La Cina aiuta la Russia, fornisce tecnologia". Medvedev avverte: "Attaccare la Crimea significa ... Il Fatto Quotidiano

Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: nuove sanzioni entro il 24 febbraio. Medvedev: nucleare in ... Il Sole 24 ORE

Chi lo conosceva racconta che i tic nervosi di Pete Reed scomparivano soltanto quando lavorava, che fosse in Kurdistan nel 2015, o a Mosul, in Iraq nel 2017, oppure a Bakmut, in ...(Adnkronos) - La situazione in prima linea in Ucraina è difficile, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, anche se è fiducioso che Kiev uscirà vittoriosa, anche grazie agli aiuti militari occ ...