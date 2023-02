Ucraina | “ministro della Difesa Reznikov sarà sostituito”

... Mister Prezzi e deldelle Imprese Adolfo Urso, cui abbiamo girato il nostro studio allo ...ulteriormente gli introiti del Cremlino ed erodere il finanziamento delle manovre militari in,...Al suo posto sarà nominato il capo dell'Intelligence della Difesa, Kyrylo Budanov La Verkhovna Rada voterà sulle dimissioni deldella Difesa Oleksiy Reznikov nella prossima sessione plenaria. Al suo posto sarà nominato il capo dell'Intelligence ...

Ucraina, Kiev: "Non useremo missili a lungo raggio contro Russia" Adnkronos

La rivelazione dell'ex primo ministro israeliano Bennett: «Putin mi assicurò che non avrebbe ucciso Zelensky» Open

Accordo Italia-Francia per l'invio di un sistema antimissile a Kiev entro la primavera Sky Tg24

L'Italia e la Francia forniranno all'Ucraina il sistema di difesa antiaerea Samp-T in primavera RaiNews

Embargo e price cap su tutti i derivati dell’oro nero russo: due armi in un colpo solo per - nelle parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - «far pagare ...L'Ucraina "non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dall'Occidente" per colpire il territorio russo. Lo assicura il ...