Ucraina | Kiev | Russia invia detenute al fronte a combattere

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le forze russe stanno reclutando donnenelle colonie penali delle regioni occupate inpera favore di Mosca al. Lo scrive l’esercito diin un rapporto di intelligence, spiegando che l’obiettivo è quello di ”sostituire le perdite” in battaglia. Per questo ”il nemico sta cercando di coinvolgere le donnenelle ostilità”, si legge nel rapporto. ”Nel corso di una settimana gli occupanti hanno reclutato circa cinquanta persone dalla colonia femminile della città di Snizhne nella regione di Donetsk”, si legge nel documento, sottolineando che ”si sa che vengono mandate nel territorio della Federazione russa per l’addestramento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

