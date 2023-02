Ucraina | Corea | Taiwan | Africa | Medio Oriente | ecco tutte le guerre di cui dovremo preoccuparci nel 2023

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il ritorno della guerra in Europa è di fatto la notizia del 2022, al punto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è guadagnato – suo malgrado – la copertina di “Persona dell’anno” di Time mentre il suo omologo russo, Vladimir Putin, è considerato ad oggi dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo il nemico pubblico numero uno. Basti pensare che al voto sulla risoluzione dell’Onu che lo scorso ottobre condannava i referendum illegali nelle regioni del Donbass e lo stesso tentativo di Mosca di annettere quell’area furono soltanto cinque i contrari: la Russia – ovviamente – insieme alla Bielorussia, sua alleata militare, poidel Nord, Nicaragua e Siria. Per molti politici occidentali, l’aggressione a Kiev è la crisi più importante del momento: una guerra sfrontata, cruenta e ingiustificata che ha segnato inevitabilmente un momento epocale nel vecchio ...

Oltre l'Unione europea ci sono in pole position gli Stati Uniti , il Regno Unito, ladel Sud ... dice Walter Togni presidente della Camera di commercio italiana in. Un passato da ......rimasto a terra a causa delle sanzioni imposte alla Russia in seguito all'invasione dell'. ... Nonostante ladel Sud abbia deciso di affidarsi al Vega C, a causa del mancato ultimo lancio ...

La guerra in Ucraina sta andando verso una 'soluzione coreana ... L'Indro

Come le due Coree usano la guerra in Ucraina l'una contro l'altra ... L'Indro

Corea del Nord. Kim Jong-un condanna gli Usa per la fornitura di ... Notizie Geopolitiche

Le purghe di Zelensky, Ucraina come Corea del Nord o Cina: stop al presidente che vive su un set Il Riformista

Guerra in Ucraina, Corea del Nord invia armi alla Russia • TAG24 Tag24

La concorrenza è spietata, paesi come Francia, Germania, Danimarca e Polonia vogliono la loro fetta di mercato. Oltre l’Unione europea ci sono in pole position gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Core ...L’episodio mostra la crisi dei rapporti internazionali, in particolare in Asia - ma anche in Medio Oriente - sulla scia rischiosa della guerra in Ucraina che si sta allargando nel mondo ...