Uccide il padre mentre dorme e tenta il suicidio Aveva bisogno di soldi

... l'inquilino dell'ultimo piano è sparito dall'orizzonte lo scorso millennio , miose n'è ... Ciò che non cici fortifica, si dice , e se al disvelamento della verità non ci disintegriamo, ...La vittima aveva cercato di riportare la calma, ma i due killer,e figlio, hanno poi ... Tolleranza zero per chibarbaramente una persona per futili motivi".

Omicidio a Livorno, uccide il padre a coltellate e poi chiama i carabinieri: «Ora mi ammazzo» – Video Il Tirreno

Livorno, 23enne uccide il padre con una coltellata e poi chiama i carabinieri minacciando il suicidio Virgilio Notizie

Uccide il padre, "vivevano con il reddito di cittadinanza" IL TELEGRAFO Livorno

Omicidio in Coteto | Uccide il padre nella notte con una coltellata, poi chiama i carabinieri e minaccia il suicidio: arrestato 23enne LivornoToday

Livorno, 23enne uccide il padre con due coltellate mentre dorme e poi tenta il suicidio tagliandosi le vene:… Il Fatto Quotidiano

Dall'attentato in una moschea del Pakistan che ha causato oltre 100 morti al Cile stretto nella morsa degli incendi, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...«La sua morte non fu una fatalità»: la ricostruzione dei fatti da parte di genitori e legale, che chiedono l’imputazione coatta di Christian Treo ...