Tuttosport – “Se sono da big? Vi dico cosa penso”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 febbraio 2023) 2023-02-05 15:15:37 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Monza, le dichiarazioni di Palladino “Non bisogna sottovalutare la Sampdoria perchè è una squadra viva, anche se nelle ultime giornate non gli è andata molto bene. Per noi è una gara difficile, forse la più complicata. Non voglio cali di tensione, anche perchè in questo campionato le sfidetutte molto difficili” – ha esordito così Palladino nella conferenza alla vigilia del match. “Il segreto del Monza? “Ragionare gara dopo gara, altrimenti si rischia di rovinare quanto di buono è stato fatto. Non accetto da nessuno, tantomeno dai miei giocatori, di sottovalutare un avversario. Non vogliamo rovinare questo momento bellissimo, voglio vedere una squadra affamata, aggressiva e con la giusta mentalità. Dobbiamo giocare con la mentalità di chi lotta per salvarsi. “Per me il ...